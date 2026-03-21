الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم صاروخي وجوي

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، تصدي دفاعاتها لهجوم شمل 3 صواريخ باليستية، و8 طائرات مسيّرة هجومية، أُطلقت من إيران، مؤكدةً نجاحها في اعتراض معظم الأهداف المعادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها: إنه منذ الاعتداءات الإيرانية، تعاملت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية، بمشاركة القوات الجوية، مع سلسلة من التهديدات شملت 341 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً مجنحاً، إضافة إلى عدد كبير من الطائرات المسيّرة، حيث نفذت المقاتلات 1748 طلعة جوية لاعتراض الأهداف وحماية الأجواء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، إضافة إلى مقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 160 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم مواطنون إماراتيون ومقيمون من جنسيات متعددة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.