طرطوس-سانا

افتتح مشفى الدريكيش الوطني عيادة قلبية تخصصية بالتوازي مع إعادة تأهيل وتوسعة قسم الكلية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفير الرعاية التخصصية لهم ضمن المشفى، وتخفيف عناء التنقل إلى المشافي الأخرى، ولا سيما بالنسبة للمرضى القادمين من القرى والمناطق المجاورة.

وأوضح المشرف العام على قطاع الصحة في مديرية صحة طرطوس الدكتور إبراهيم علي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن افتتاح العيادة القلبية يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات تشخيص ومتابعة أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث توفر العيادة المعاينات التخصصية بإشراف أطباء اختصاصيين متواجدين طوال أيام الأسبوع، مع إجراء الفحوص اللازمة، بما فيها تخطيط القلب وإيكو القلب عند الحاجة، وقياس ضغط الدم ونسبة الأكسجة، إضافة إلى التحاليل المخبرية.

وأشار علي إلى أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز خدمات المتابعة والتشخيص إلى تعزيز قدرة المشفى على التعامل مع الحالات القلبية الإسعافية والحرجة التي كانت تُحال سابقاً إلى المشفى المركزي حيث أصبح بالإمكان استقبالها وتقديم التدبير الطبي الأولي والاختصاصي اللازم، ما يخفف الضغط عن المشافي المركزية ويوفر الوقت والجهد على المرضى وذويهم.

وفي سياق متصل لفت علي إلى أن إعادة تأهيل وتوسعة قسم الكلية تهدف إلى تحسين ظروف تقديم خدمات غسيل الكلى وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يسمح بتنظيم مواعيد الجلسات بصورة تراعي احتياجات المرضى وظروف تنقلهم، فضلاً عن توفير مساحة عمل أفضل للكادر التمريضي وتعزيز سلامة المرضى.

ولفت إلى أن قسم الكلية يقدم جلسات غسيل الكلى وفق برامج علاجية منظمة، بالتنسيق مع أطباء الكلية المشرفين، مع متابعة دورية للحالة الصحية من خلال التحاليل المخبرية الشهرية، ولا سيما مراقبة خضاب الدم وتقييم كفاءة جلسات الغسيل، وتقديم العلاجات الدوائية اللازمة وفق الحالة الصحية لكل مريض ومدى توافر الأدوية.

وبين علي أن قسم الكلية يضم ستة أجهزة لغسيل الكلى وستة أسرة، إضافة إلى مأخذ إضافي يتيح تركيب جهاز آخر عند الحاجة، وخاصة للتعامل مع الحالات الإسعافية دون التأثير على مواعيد جلسات المرضى المنتظمة، لافتاً إلى أن القسم يستقبل يومياً نحو 12 إلى 14 مريضاً، فيما يبلغ عدد المرضى المسجلين فيه 42 مريضاً، بمعدل يقارب 350 جلسة غسيل كلى شهرياً.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تعزيز دور المشافي العامة في تقديم الخدمات الطبية التخصصية، والحد من اضطرار المرضى إلى مراجعة المشافي المركزية، بما يسهم في تحسين الواقع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأهالي الدريكيش وريفها والمناطق المجاورة.