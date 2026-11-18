الرقة-سانا

قدمت ندوة “إحياء المدن متعددة الطبقات – الرقة الكبرى أنموذجاً”، التي نظمتها مديرية الثقافة في الرقة اليوم الأربعاء، قراءة في الشواهد الحضارية المتراكمة في المدينة، ورسم الرؤى الكفيلة بحماية مواقعها التاريخية وإعادة إحيائها.

الندوة التي أقيمت بالتنسيق مع المكتب التنفيذي في المحافظة، وبالتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف، استعرض خلالها عضو المكتب التنفيذ الدكتور فيصل الحسن، رؤية لإحياء المدينة التاريخية، تناولت عدداً من معالمها البارزة، وفي مقدمتها سور المدينة والجامع العباسي العتيق وقصر البنات، وسبل توظيف هذه المواقع في مشاريع سياحية وثقافية تبرز قيمتها الحضارية وتعيد إدماجها في الحياة العامة.

ورأى مدير الثقافة في الرقة عبد اللطيف محيميد، في تصريح لـ “سانا” أن أهمية الندوة تكمن في تسليط الضوء على الإرث الحضاري والثقافي للمدينة، التي تشكلت هويتها عبر تعاقب حضارات وعصور تاريخية تركت بصماتها في معالمها العمرانية والأثرية، مشيراً إلى تبنّي محافظة الرقة رسمياً مشروع إعادة إحياء المدينة التاريخية، والعمل على حماية مواقعها الأثرية وإبراز قيمتها الثقافية والحضارية.

وتندرج الندوة ضمن الأنشطة الثقافية الهادفة إلى التعريف بالمواقع الأثرية في المحافظة وصونها وإعادة إحياء دورها السياحي، انطلاقاً من مكانة الرقة الكبرى بوصفها نموذجاً للمدن متعددة الطبقات التي تعاقبت عليها عصور وحضارات مختلفة تركت بصماتها في نسيجها العمراني، ما يتيح قراءة تطورها وتحولاتها عبر الزمن.