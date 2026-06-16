تركيا: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة ويجب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

موسكو-سانا

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق الأمريكي الإيراني بأنه يمثل “عتبة دبلوماسية بالغة الأهمية” لكسر نمط الحرب والنزاع، مؤكداً ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة المرور الحر دون انقطاع كما كان سابقاً.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الثلاثاء عن فيدان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو التي وصلها في زيارة رسمية: إن “بقاء هرمز مفتوحاً يعد أمراً بالغ الأهمية ليس فقط للاستقرار الإقليمي، بل أيضاً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية”، معتبراً أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمثّل متنفساً للمنطقة والعالم، ويجب أن يتحول إلى هيكل أمني مستدام.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، أكد فيدان دعم بلاده لإنهاء هذه الحرب واستعدادها للقيام بدور الوساطة في هذا الإطار.

وحول القضايا الإقليمية، أوضح فيدان أن الجانبين التركي والروسي سيتبادلان خلال زيارته لموسكو وجهات النظر حول العديد من القضايا، بما فيها القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

بدوره، أشار لافروف إلى تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل مستمر بين تركيا وروسيا، مشيداً بمساعي أنقرة لإيجاد حل نهائي للحرب بين موسكو وكييف.

وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية تصعيداً ملحوظاً، إذ شنّت كييف هجمات بطائرات مسيّرة طالت منشآت صناعية واقتصادية روسية استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، في حين واصلت القوات الروسية تقدمها الميداني في مدينتَي كراسني ليمان وكونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، بالتوازي مع سقوط قتلى وجرحى، جراء قصف روسي على مقاطعة سومي الأوكرانية.