هولندا تعتزم نشر كاسحة ألغام في البحر المتوسط استعداداً لمهمة محتملة في مضيق هرمز

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الأربعاء عزمها نشر كاسحة ألغام في البحر المتوسط في إطار ‏عمليات حلف شمال الأطلسي، في خطوة مرتبطة بخطط طوارئ محتملة تهدف إلى تعزيز ‏الجاهزية في حال تنفيذ مهمة مستقبلية في مضيق هرمز‎.‎

ونقلت فرانس برس عن وزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشليجوز ووزير الخارجية توم ‏بيرندسن قولهما في رسالة مشتركة: إن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان ‏سلامة ممرات الملاحة بمنطقة الخليج‎.‎

وأشارا إلى أن كاسحة الألغام ستتمكن من المساهمة في مجموعة حلف شمال الأطلسي الدائمة ‏لمكافحة الألغام اعتباراً من منتصف حزيران‎.‎

وذكرت الرسالة أيضاً أن هولندا تقيّم إمكانية إرسال أفراد ضمن أي تحالف دولي يشارك في ‌‏المهمة‎.‎

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: إن عدة دول تقوم “بالتحضير ‏المسبق” لتقديم دعم لوجستي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك كاسحات الألغام بالقرب ‏من الخليج، لتكون جاهزة لأي مهمة محتملة في مضيق هرمز‎.‎

وكانت البحرية البريطانية أعلنت الأحد الفائت عزمها المشاركة في عملية دولية محتملة ‏بقيادة بريطانية فرنسية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام، فور ‏التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ‏الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية‎.‎