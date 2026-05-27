هولندا تعتزم نشر كاسحة ألغام في البحر المتوسط استعداداً لمهمة محتملة في مضيق هرمز

أمستردام-سانا
أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الأربعاء عزمها نشر كاسحة ألغام في البحر المتوسط في إطار عمليات حلف شمال الأطلسي، في خطوة مرتبطة بخطط طوارئ محتملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية في حال تنفيذ مهمة مستقبلية في مضيق هرمز.
ونقلت فرانس برس عن وزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشليجوز ووزير الخارجية توم بيرندسن قولهما في رسالة مشتركة: إن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان سلامة ممرات الملاحة بمنطقة الخليج.
وأشارا إلى أن كاسحة الألغام ستتمكن من المساهمة في مجموعة حلف شمال الأطلسي الدائمة لمكافحة الألغام اعتباراً من منتصف حزيران.
وذكرت الرسالة أيضاً أن هولندا تقيّم إمكانية إرسال أفراد ضمن أي تحالف دولي يشارك في المهمة.
من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: إن عدة دول تقوم “بالتحضير المسبق” لتقديم دعم لوجستي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك كاسحات الألغام بالقرب من الخليج، لتكون جاهزة لأي مهمة محتملة في مضيق هرمز.
وكانت البحرية البريطانية أعلنت الأحد الفائت عزمها المشاركة في عملية دولية محتملة بقيادة بريطانية فرنسية لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام، فور التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.