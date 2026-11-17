دمشق-سانا
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وسط توقعات بنمو كبير يستمر في السنوات القادمة، مدفوعاً بدور رئيسي للقطاع الخاص وما تملكه سوريا من فرص واعدة مستندة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة وما تمتلكه من مقومات، إضافة إلى الدعم المتوقع الحصول عليه.
وأشار وزير المالية خلال جلسة في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق، إلى أن هذا المنتدى يعد خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التنسيق في العمل الإنمائي والتنموي لدعم إعادة الإعمار والتعافي في سوريا، لافتاً إلى أن هناك وضوحاً كاملاً برؤية السنوات القادمة، ومشيراً إلى أن تنفيذها ونجاح النمو وتنفيذ المشاريع يتوقف في جزء منه على الدعم الدولي والمساندة الإنمائية.
وأكد أن المحاور الأساسية التي يستند إليها النمو الاقتصادي هي ما تمتلكه سوريا من مقومات هيكلية، ودورها في الربط الإقليمي سواء خطوط الطاقة والنقل واللوجستيات، إضافة إلى قطاع الزراعة والسياحة، إلى جانب الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة من تسهيل الأعمال وخلق بيئة جاذبة تشجع القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى نتائج التعافي الاقتصادي بعد توحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في الاقتصاد إلى جانب الدعم الدولي.
وأشار برنية إلى أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط وترشيد الانضباط المالي العام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار وشبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وتعزيز الربط السوري بشبكات سلاسل الإنتاج العالمية والاقتصاد العالمي والربط المالي والنقدي.
156 من البرامج والمبادرات خلال خمس سنوات
ولفت الوزير برنية إلى أن استراتيجية الخمس سنوات القادمة تضم حوالي 156 من البرامج والمبادرات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة، فيما تم قطع أشواط بالبعض الآخر، وبعضها في بدايته، ومنها التركيز على إصلاح الموازنة العامة وتوجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز القطاع الخاص، وإصلاح البنوك الحكومية ومكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
وأكد الوزير برنية أن استقرار وازدهار سوريا ليسا فقط مصلحة وأولوية للسوريين بل مصلحة للمنطقة ولدول العالم.
الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ
بدورها، أوضحت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، في كلمة مسجلة خلال الجلسة أن هذا المنتدى يمثل نقطة تحول مهمة، ونقله من بروكسل إلى دمشق، يدل على أنه منتدى يقوده السوريون للتعافي وإعادة البناء، ويعزز الملكية الوطنية لهذا العمل، والانسجام وتكامل شراكاته.
وذكرت بيردي أن ما تم التركيز عليه اليوم هو الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، وتحديد أولويات الاستثمار، وبناء القدرات المؤسساتية، والاتفاق على خارطة طريق عملية للأشهر القادمة، لأن التعافي في سوريا يحتاج الكثير.
وأشارت إلى أن احتياجات التعافي هائلة وهو ما يتطلب حشد رؤوس الأموال وتكوين القطاعين العام والخاص، حيث إن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب انخراطاً مستمراً وتنسيقاً فعالاً، وقبل كل شيء تتطلب تمويلاً يحول الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر بها السوريون في حياتهم.
وقالت: “إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم هذه الجهود، منذ إعادة انخراطها في العمل بسوريا، حيث وافقنا على منح حوالي 500 مليون دولار أمريكي لدعم الكهرباء، والماء، والرعاية الصحية، والإدارة المالية العامة، وإعادة تأهيل القطاع المالي”.
وأضافت بيردي: “وقعنا الاتفاق الإطاري الأول مع سوريا المنسجم كلياً مع أولويات التعافي الوطني التي حددتها الدولة، وهذا سيمكننا من تحقيق طموحات أبعد وأعمق”.
ولفتت بيردي إلى أن صندوق “تحوّل سوريا وتعافيها” (START)، الذي أُسّس مؤخراً بناءً على طلب الحكومة يجمع العديد من الممولين والمانحين، ويهدف إلى جمع المنح لدعم التعافي، وبناء القدرات المؤسسية، وإعادة البناء والاستثمار، بما في ذلك التمويل المشترك إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وغيرها من الشركاء.
وأشارت بيردي إلى أن المنتدى يطمح إلى تحديد الأولويات وبناء شراكات استراتيجية وتحقيق التوافق بين الشركاء، لافتة إلى أن صندوق (START) يحول الاستراتيجيات والأولويات المشتركة إلى أنشطة واقعية قابلة للتطبيق، ويحشد لها التمويل، ويحقق المزيد من الدعم، ويساعد على الالتزام بالمعايير الدولية.
وأعربت بيردي عن تطلعها إلى شراكات أوسع، لأن الهدف هو العمل يداً بيد مع الحكومة ومع كل شركاء التنمية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخارطة الطريق التي وضعتها دمشق.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.