دمشق-سانا ‏

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وسط ‌‏توقعات بنمو كبير يستمر في السنوات القادمة، مدفوعاً بدور رئيسي للقطاع ‏الخاص ‏وما تملكه سوريا من فرص واعدة مستندة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها ‏الدولة وما ‏تمتلكه من مقومات، إضافة إلى الدعم المتوقع الحصول عليه.‏

وأشار وزير المالية خلال جلسة في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‌‏(‏SPCF‏)، ‌‏الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق، ‏إلى أن هذا المنتدى ‌‏يعد خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التنسيق في العمل الإنمائي والتنموي لدعم إعادة ‌‏الإعمار والتعافي في سوريا، لافتاً إلى أن هناك وضوحاً كاملاً برؤية السنوات القادمة، ‏و‏مشيراً إلى أن تنفيذها ونجاح النمو وتنفيذ المشاريع يتوقف في جزء منه على الدعم ‌‏الدولي والمساندة الإنمائية.‏

وأكد أن المحاور الأساسية التي يستند إليها النمو الاقتصادي هي ما تمتلكه سوريا من ‌‏مقومات هيكلية، ودورها في الربط الإقليمي سواء خطوط الطاقة والنقل واللوجستيات، ‌‏إضافة إلى قطاع الزراعة والسياحة، إلى جانب الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة ‌‏من تسهيل الأعمال وخلق بيئة جاذبة تشجع القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات ‌‏الأجنبية، إضافة إلى نتائج التعافي الاقتصادي بعد توحيد البلاد وعودة اللاجئين ‌‏والنازحين ومساهمتهم في الاقتصاد إلى جانب الدعم الدولي.‏

وأشار برنية إلى أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط وترشيد ‌‏الانضباط المالي العام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي وإعادة بناء المؤسسات ‌‏وتوفير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وتعزيز البيئة الجاذبة ‌‏للاستثمار وشبكات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وتعزيز الربط السوري بشبكات ‌‏سلاسل الإنتاج العالمية والاقتصاد العالمي والربط المالي والنقدي. ‏

‏156 من البرامج والمبادرات خلال خمس سنوات ‏

ولفت الوزير برنية إلى أن استراتيجية الخمس سنوات القادمة تضم حوالي 156 من ‌‏البرامج والمبادرات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة، فيما تم قطع أشواط بالبعض ‌‏الآخر، وبعضها في بدايته، ومنها التركيز على إصلاح الموازنة العامة وتوجيه الدعم ‌‏نحو الفئات المستحقة، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز القطاع الخاص، وإصلاح ‌‏البنوك الحكومية ومكافحة الفقر وتحسين سبل العيش. ‏

وأكد الوزير برنية أن استقرار وازدهار سوريا ليسا فقط مصلحة وأولوية للسوريين بل ‌‏مصلحة للمنطقة ولدول العالم.‏

الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ‏

بدورها، أوضحت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، في كلمة ‌‏مسجلة خلال الجلسة أن هذا المنتدى يمثل نقطة تحول مهمة، ونقله من بروكسل إلى ‌‏دمشق، يدل على أنه منتدى يقوده السوريون للتعافي وإعادة البناء، ويعزز الملكية ‌‏الوطنية لهذا العمل، والانسجام وتكامل شراكاته.‏

وذكرت بيردي أن ما تم التركيز عليه اليوم هو الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، ‏وتحديد ‏أولويات الاستثمار، وبناء القدرات المؤسساتية، والاتفاق على خارطة طريق ‏عملية ‏للأشهر القادمة، لأن التعافي في سوريا يحتاج الكثير.‏

وأشارت إلى أن احتياجات التعافي هائلة وهو ما يتطلب حشد رؤوس الأموال وتكوين ‌‏القطاعين العام والخاص، حيث إن تلبية هذه الاحتياجات تتطلب انخراطاً مستمراً ‌‏وتنسيقاً فعالاً، وقبل كل شيء تتطلب تمويلاً يحول الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر ‌‏بها السوريون في حياتهم.‏

وقالت: “إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم هذه الجهود، منذ إعادة انخراطها في ‌‏العمل بسوريا، حيث وافقنا على منح حوالي 500 مليون دولار أمريكي لدعم الكهرباء، ‏و‏الماء، والرعاية الصحية، والإدارة المالية العامة، وإعادة تأهيل القطاع المالي”.‏

وأضافت بيردي: “وقعنا الاتفاق الإطاري الأول مع سوريا المنسجم كلياً مع أولويات ‌‏التعافي الوطني التي حددتها الدولة، وهذا سيمكننا من تحقيق طموحات أبعد ‏وأعمق”.‏

ولفتت بيردي إلى أن صندوق “تحوّل سوريا وتعافيها” (‏START‏)، الذي أُسّس مؤخراً ‌‏بناءً على طلب الحكومة يجمع العديد من الممولين والمانحين، ويهدف إلى جمع المنح ‌‏لدعم التعافي، وبناء القدرات المؤسسية، وإعادة البناء والاستثمار، بما في ذلك التمويل ‌‏المشترك إلى جانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏) وغيرها من الشركاء.‏

وأشارت بيردي إلى أن المنتدى يطمح إلى تحديد الأولويات وبناء شراكات استراتيجية ‌‏وتحقيق التوافق بين الشركاء، لافتة إلى أن صندوق (‏START‏) يحول الاستراتيجيات ‌‏والأولويات المشتركة إلى أنشطة واقعية قابلة للتطبيق، ويحشد لها التمويل، ويحقق ‌‏المزيد من الدعم، ويساعد على الالتزام بالمعايير الدولية.‏

وأعربت بيردي عن تطلعها إلى شراكات أوسع، لأن الهدف هو العمل يداً بيد مع ‌‏الحكومة ومع كل شركاء التنمية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخارطة الطريق ‌‏التي وضعتها دمشق.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون ‌‏المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، منتدى تنسيق الشراكة ‌‏من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في ‌‏قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏