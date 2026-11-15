حرائق الغابات تلتهم 2.88 مليون هكتار في إندونيسيا خلال العام الجاري

جاكرتا-سانا‏

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن نحو 2.88 مليون هكتار من الأراضي في إندونيسيا ‏تضررت جراء الحرائق خلال العام الجاري، في ظل مواجهة البلاد أحد أسوأ مواسم ‏حرائق الغابات منذ سنوات.‏

وبحسب الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة “رينفورست أكشن نتورك” (‏RAN‏) ‏ومنصة “نوسانتارا أطلس” المتخصصة في الرصد الجغرافي، ونقلت شبكة “سي إن ‏إن” الإخبارية نتائجها اليوم الأحد، طالت الحرائق هذه المساحة خلال الفترة الممتدة ‏من كانون الثاني وحتى تشرين الأول الماضيين، مدفوعة بموجات الجفاف المرتبطة ‏بظاهرة “إل نينيو” وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إزالة الغابات للتوسع في ‏مزارع زيت النخيل والأخشاب المستخدمة في صناعة اللب والورق.‏

وأظهرت بيانات الدراسة أن مساحة الأراضي المتضررة خلال الأشهر التسعة الأولى ‏من العام زادت بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، الذي شهد آخر ‏موجة قوية من ظروف ظاهرة “إل نينيو الفائق” في إندونيسيا.‏

أضرار واسعة داخل الامتيازات الزراعية والتجارية

ورصدت الدراسة احتراق أكثر من 14,600 هكتار داخل امتيازات زراعية تديرها ‏شركات كبرى مدرجة في البورصة الإندونيسية، من بينها امتياز “بي تي بومي ميكار ‏هيجاو” لزراعة الأخشاب، الذي يعد مورداً حصرياً لشركة “آسيا بَلب آند بيبر”.‏

كما رصدت احتراق ما لا يقل عن 3,742 هكتاراً داخل امتياز “بي تي كايونغ أغرو ‏ليستاري” لزراعة زيت النخيل في إقليم كاليمانتان الغربية، والذي تديره شركة فيرست ‏ريسورسز المدرجة في بورصة سنغافورة، وشملت المساحة نحو ألفي هكتار من ‏الغابات المصنفة ضمن المناطق ذات القيمة البيئية العالية.‏

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أيضاً احتراق 4,473 هكتاراً داخل أحد امتيازات ‏زراعة زيت النخيل التابعة لشركة بوميتاما أغري المدرجة في بورصة سنغافورة.‏

ولم تحدد الدراسة الجهات المسؤولة عن إشعال الحرائق، لكنها سلطت الضوء على ‏المخاطر المرتبطة بتدهور الأراضي وضعف تدابير الوقاية من الحرائق وإدارتها ‏داخل الامتيازات الزراعية التي تشهد توسعاً في الأنشطة الصناعية. ‏

وحذر أليكس هيلان، مسؤول الأبحاث والتحقيقات في منظمة رينفورست أكشن ‏نتورك، من أن القضية لا تقتصر على تحديد الجهات التي أشعلت النيران، بل تشمل ‏أيضاً الأطراف التي أسهمت في تجفيف الأراضي وتهيئة الظروف التي تجعلها أكثر ‏عرضة للاشتعال، مشيراً إلى أن الشركات اتخذت قرارات تجارية بالعمل في مناطق ‏شديدة القابلية للحرائق وإقامة مزارع فيها بهدف تحقيق الأرباح.‏

دعوات لمساءلة الشركات والممولين

ودعت الدراسة البنوك والمستثمرين الذين يمولون الشركات العاملة في هذه المناطق ‏إلى ربط منح التمويل بتطبيق إجراءات موثوقة للوقاية من الحرائق وحماية الأراضي ‏والحد من إزالة الغابات. ‏

وتسببت حرائق الغابات في إندونيسيا بزيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ‏كما دفعت دولاً في المنطقة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء وإغلاق المدارس، ‏في وقت ارتفعت فيه انبعاثات الحرائق إلى ثلاثة أضعاف متوسطها الموسمي.‏

وتعد حرائق الغابات في إندونيسيا ظاهرة بيئية ومناخية متكررة، تتفاقم حدتها خلال ‏مواسم الجفاف التي تمتد غالباً بين شهري تموز وتشرين الأول، وتكتسب خطورة ‏خاصة بفعل طبيعة التربة الإندونيسية وما ينتج عنها من سحب دخانية عابرة للحدود، ‏تتسبب في أزمة ضباب دخاني تؤثر في مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا وقد ‏تستمر لأشهر.‏