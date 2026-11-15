حرائق الغابات تلتهم 2.88 مليون هكتار في إندونيسيا خلال العام الجاري

جاكرتا-سانا
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن نحو 2.88 مليون هكتار من الأراضي في إندونيسيا تضررت جراء الحرائق خلال العام الجاري، في ظل مواجهة البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ سنوات.
وبحسب الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة “رينفورست أكشن نتورك” (RAN) ومنصة “نوسانتارا أطلس” المتخصصة في الرصد الجغرافي، ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نتائجها اليوم الأحد، طالت الحرائق هذه المساحة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى تشرين الأول الماضيين، مدفوعة بموجات الجفاف المرتبطة بظاهرة “إل نينيو” وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إزالة الغابات للتوسع في مزارع زيت النخيل والأخشاب المستخدمة في صناعة اللب والورق.
وأظهرت بيانات الدراسة أن مساحة الأراضي المتضررة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام زادت بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، الذي شهد آخر موجة قوية من ظروف ظاهرة “إل نينيو الفائق” في إندونيسيا.
أضرار واسعة داخل الامتيازات الزراعية والتجارية
ورصدت الدراسة احتراق أكثر من 14,600 هكتار داخل امتيازات زراعية تديرها شركات كبرى مدرجة في البورصة الإندونيسية، من بينها امتياز “بي تي بومي ميكار هيجاو” لزراعة الأخشاب، الذي يعد مورداً حصرياً لشركة “آسيا بَلب آند بيبر”.
كما رصدت احتراق ما لا يقل عن 3,742 هكتاراً داخل امتياز “بي تي كايونغ أغرو ليستاري” لزراعة زيت النخيل في إقليم كاليمانتان الغربية، والذي تديره شركة فيرست ريسورسز المدرجة في بورصة سنغافورة، وشملت المساحة نحو ألفي هكتار من الغابات المصنفة ضمن المناطق ذات القيمة البيئية العالية.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أيضاً احتراق 4,473 هكتاراً داخل أحد امتيازات زراعة زيت النخيل التابعة لشركة بوميتاما أغري المدرجة في بورصة سنغافورة.
ولم تحدد الدراسة الجهات المسؤولة عن إشعال الحرائق، لكنها سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بتدهور الأراضي وضعف تدابير الوقاية من الحرائق وإدارتها داخل الامتيازات الزراعية التي تشهد توسعاً في الأنشطة الصناعية.
وحذر أليكس هيلان، مسؤول الأبحاث والتحقيقات في منظمة رينفورست أكشن نتورك، من أن القضية لا تقتصر على تحديد الجهات التي أشعلت النيران، بل تشمل أيضاً الأطراف التي أسهمت في تجفيف الأراضي وتهيئة الظروف التي تجعلها أكثر عرضة للاشتعال، مشيراً إلى أن الشركات اتخذت قرارات تجارية بالعمل في مناطق شديدة القابلية للحرائق وإقامة مزارع فيها بهدف تحقيق الأرباح.
دعوات لمساءلة الشركات والممولين
ودعت الدراسة البنوك والمستثمرين الذين يمولون الشركات العاملة في هذه المناطق إلى ربط منح التمويل بتطبيق إجراءات موثوقة للوقاية من الحرائق وحماية الأراضي والحد من إزالة الغابات.
وتسببت حرائق الغابات في إندونيسيا بزيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كما دفعت دولاً في المنطقة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء وإغلاق المدارس، في وقت ارتفعت فيه انبعاثات الحرائق إلى ثلاثة أضعاف متوسطها الموسمي.
وتعد حرائق الغابات في إندونيسيا ظاهرة بيئية ومناخية متكررة، تتفاقم حدتها خلال مواسم الجفاف التي تمتد غالباً بين شهري تموز وتشرين الأول، وتكتسب خطورة خاصة بفعل طبيعة التربة الإندونيسية وما ينتج عنها من سحب دخانية عابرة للحدود، تتسبب في أزمة ضباب دخاني تؤثر في مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا وقد تستمر لأشهر.