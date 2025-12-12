إصابة فلسطينيَين اثنين جنوب رام الله بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري جنوب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في مناطق متفرقة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الاعتداء والاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول 2023، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما أسفرت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من عامين، عن ارتقاء أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.