الأمم المتحدة: 56 قتيلاً خلال أسبوع جراء المواجهات الحدودية بين باكستان وأفغانستان

نيويورك-سانا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، أنّ 56 شخصاً بينهم 24 طفلاً، قتلوا جراء تصاعد المواجهات بين باكستان وأفغانستان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن تورك قوله: إن التصعيد الجديد بين البلدين أسفر أيضاً عن إصابة 129 شخصاً بينهم 41 طفلاً و31 امرأة، داعياً الجانبين إلى وقف المواجهات ومساعدة المتضررين.

وتدور المواجهات العسكرية والاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان منذ الـ 26 من شباط الماضي بعد أن شنت كابول هجوماً حدودياً رداً على قصف جوي باكستاني.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح نحو 115 ألف أفغاني و3 آلاف شخص في باكستان جراء المعارك خلال الأسبوع الماضي.