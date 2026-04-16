الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل من أراضينا خطوة أساسية لتثبيت وقف النار وبسط سيادة الدولة

بيروت-سانا

أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يشكل خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة بشكل كامل، وإنهاء أي مظاهر مسلحة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش نيكولاس فالكونر: “إن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية”.

وأكّد عون “حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب، وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساءً ورجالاً وأطفالاً، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية”، مشدّداً على أن “التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن “القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان، ولتأمين حماية جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار، والسلامة العامة في البلاد”.

وكانت محادثات لبنانية إسرائيلية على مستوى السفراء جرت يوم الثلاثاء الماضي، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، في إطار المساعي الرامية إلى تهدئة التوتر، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وذكر بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك، أن المحادثات انتهت إلى اتفاق جميع الأطراف على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين في زمان ومكان يتم التوافق عليهما بعد.