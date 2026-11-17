لندن-سانا
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط أمس إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2025.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3859 دولاراً.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر تشرين الأول بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.
وكان سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية أمس عند 3877.66 دولاراً للأونصة.