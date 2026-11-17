لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أدنى ‏مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على ‏أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‏سيرفع ‌أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند ‌‏3856.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط أمس إلى أدنى ‏مستوى ⁠له منذ تشرين الأول 2025.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 ‏بالمئة إلى 3859 دولاراً.‏

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏لشهر تشرين الأول بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة ‏النقدية.‏

وكان سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية أمس عند ‌‏3877.66 دولاراً للأونصة.‏