في الذكرى الخمسين ليوم الأرض.. تونس تُجدد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت تونس دعمها الثابت للشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الخمسين ليوم الأرض، مؤكدةً أن هذه المناسبة تمثل رمزاً للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها نقلته وكالة وفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشارت إلى تصعيد سياسات الاحتلال في الضفة الغربية، وخصوصاً مخططات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وشددت تونس على موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد من انتهاكات الاحتلال، ومؤكدةً تمسكها بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضي فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ويحيي الفلسطينيون في الـ 30 من آذار من كل عام ذكرى “يوم الأرض”، الذي يعود إلى عام 1976، عندما اندلع إضراب عام احتجاجاً على مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ فلسطينية في مناطق الجليل والمثلث والنقب، ويمثل هذا اليوم علامة بارزة في نضال الفلسطينيين ويعكس تمسكهم الراسخ بأرضهم وحقوقهم الوطنية.