رومانيا: تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات بمسيّرات في البحر الأسود

بوخارست-سانا‏

أعلنت رومانيا تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود ‏بالقرب من قناة سولينا، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى إرسال طائرات مقاتلة مرتين ‏لمتابعة الحوادث.‏

وقال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو اليوم الأحد عبر منصة “إكس”: إن ‏الهجمات وقعت في وقت متأخر أمس السبت، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعكس ‏تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.‏

من جهته، أوضح وزير الدفاع الروماني ستيفان رادو أوبريا، أن أطقم السفن تمكنت ‏من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها، مشيراً إلى أن السفن المستهدفة هي ‏ناقلة للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة بضائع، وناقلة منتجات نفطية ‏ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.‏

وطالب أوبريا بتضامن حلفاء بلاده، من خلال تسيير دوريات استطلاع ومراقبة، ‏وتوفير معدات مخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة.‏

وتُعد قناة سولينا ممراً ملاحياً مهماً يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، ويُستخدم في ‏نقل الصادرات الأوكرانية.‏

وكانت وزارة الدفاع الرومانية أعلنت في 17 تشرين الأول الماضي إسقاط طائرتين ‏مسيرتين بعد اختراقهما المجال ‏الجوي الروماني فوق البحر الأسود.‏