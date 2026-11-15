رومانيا: تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات بمسيّرات في البحر الأسود

بوخارست-سانا
أعلنت رومانيا تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى إرسال طائرات مقاتلة مرتين لمتابعة الحوادث.
وقال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو اليوم الأحد عبر منصة “إكس”: إن الهجمات وقعت في وقت متأخر أمس السبت، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهته، أوضح وزير الدفاع الروماني ستيفان رادو أوبريا، أن أطقم السفن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها، مشيراً إلى أن السفن المستهدفة هي ناقلة للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة بضائع، وناقلة منتجات نفطية ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.
وطالب أوبريا بتضامن حلفاء بلاده، من خلال تسيير دوريات استطلاع ومراقبة، وتوفير معدات مخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة.
وتُعد قناة سولينا ممراً ملاحياً مهماً يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، ويُستخدم في نقل الصادرات الأوكرانية.
وكانت وزارة الدفاع الرومانية أعلنت في 17 تشرين الأول الماضي إسقاط طائرتين مسيرتين بعد اختراقهما المجال الجوي الروماني فوق البحر الأسود.