قتيلان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

WafaImage.jpg 37dc3d27 6604 418a a8f9 89c25c1bb9ce قتيلان وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

القدس المحتلة -سانا

قتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت بصاروخ مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي على شارع الرشيد غرب خان يونس، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي الضفة الغربية، صدّق ما يسمى «مجلس التخطيط الأعلى» في جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية جديدة، تشمل بناء 576 وحدة، إضافة إلى إقامة مبنى بمساحة ألف متر مربع في وسط مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وانتشرت في عدد من أحيائها، فيما اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

ووفق أحدث حصيلة لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، ارتفع عدد القتلى إلى 73016، فيما بلغ عدد المصابين 173265.

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