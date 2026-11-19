دمشق -سانا
التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا هاري بيتش.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع والتوترات الإقليمية، وبحث الدور المحوري الذي تضطلع به سوريا في خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة، وسبل إسهام المملكة المتحدة في مساندة الجهود السورية المبذولة في هذا الإطار، إضافةً إلى استعراض علاقات سوريا مع دول المنطقة وآفاق تطويرها.
وكان الأحمد التقى، الأربعاء الماضي، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.