دمشق -سانا

التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد اليوم الأربعاء، ‏المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا هاري بيتش.‏

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع والتوترات الإقليمية، وبحث الدور المحوري الذي تضطلع به ‏سوريا في خفض التصعيد ودعم الاستقرار في المنطقة، وسبل إسهام المملكة المتحدة في مساندة ‏الجهود السورية المبذولة في هذا الإطار، إضافةً إلى استعراض علاقات سوريا مع دول المنطقة ‏وآفاق تطويرها.‏

وكان الأحمد التقى، الأربعاء الماضي، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح، ‏وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات ‌‏الاهتمام المشترك.‏