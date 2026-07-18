رئيس الكونغو الديمقراطية يعلن تنظيم حوار وطني في بلاده

كينشاسا-سانا‏

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ‏تنظيم حوار وطني في بلاده، في خطوة كانت المعارضة تدعو ‏إليها منذ أشهر، وفق ما أفادت الرئاسة الكونغولية.‏

وذكرت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم السبت، ‏أن الحوار يهدف إلى تعزيز التماسك الوطني في البلاد، في ظل ‏عودة ظهور حركة “إم 23” المناهضة للحكومة، والتي سيطرت ‏على مساحات واسعة من الأراضي في شرق البلاد بدعم من ‏رواندا، بحسب البيان.‏

ويأتي الإعلان عن الحوار الوطني في وقت تدعم فيه الغالبية ‏الرئاسية مشروع قانون مثيراً للجدل لإجراء استفتاء على تعديل ‏الدستور، وهو ما ترى المعارضة أنه قد يمهد الطريق أمام ‏ولاية ثالثة للرئيس.‏

ويتولى تشيسيكيدي رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ‏عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الثانية والأخيرة ‏دستورياً نهاية عام 2028، حيث يحدد الدستور الكونغولي مدة ‏الرئاسة بولايتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات.‏

وكان الرئيس تشيسيكيدي أكد في شباط الماضي دعمه لمبادرة ‏الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة أن يتم داخل البلاد وتحت ‏إشراف مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على ‏السيادة الوطنية.‏