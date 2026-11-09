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الإمارات ولبنان تدينان استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية

0 5 الإمارات ولبنان تدينان استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية
تصاعد الدخان من حريق في مصفاة أرامكو جنوب الرياض جراء استهدافها من ميليشيا الحوثي-السعودية-أرشيف REUTERS

أبوظبي-بيروت-سانا

أدانت كل من الإمارات ولبنان بأشد العبارات محاولات ميليشيا الحوثي استهداف ‏أراضي السعودية، مؤكدتين تضامنهما الكامل مع المملكة في وجه هذه الاعتداءات.‏

وزارة الخارجية الإمارتية أكّدت في بيان على منصة “إكس” اليوم الإثنين أنّ هذه ‏الاستهدافات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً ‏لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في ‏كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.‏

بدورها أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة “إكس” الاعتداءات الحوثية، ‏وأكدت أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون ‏الدولي، مجددةً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما ‏يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.‏

وكانت وزارة الطاقة السعودية، أعلنت ‏أمس، تعرض أحد المباني الإدارية التابعة ‏لشركة ‏أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى ‏إلى سقوط شظايا على ‏المبنى ووقوع أضرار محدودة، في حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في ‏بيانات منفصلة ‏اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ ‏أطلقتها ميليشيا ‏الحوثي باتجاه السعودية.‏

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