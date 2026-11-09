الإمارات ولبنان تدينان استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية

أبوظبي-بيروت-سانا
أدانت كل من الإمارات ولبنان بأشد العبارات محاولات ميليشيا الحوثي استهداف أراضي السعودية، مؤكدتين تضامنهما الكامل مع المملكة في وجه هذه الاعتداءات.
وزارة الخارجية الإمارتية أكّدت في بيان على منصة “إكس” اليوم الإثنين أنّ هذه الاستهدافات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
بدورها أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة “إكس” الاعتداءات الحوثية، وأكدت أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، مجددةً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكانت وزارة الطاقة السعودية، أعلنت أمس، تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة، في حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيانات منفصلة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وخمسة صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.