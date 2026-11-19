القدس المحتلة -سانا‏

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على ‏نحو 27 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة في الضفة الغربية، بذريعة الأغراض ‏العسكرية، في خطوة تهدد النسيج العمراني للمخيم، وتقيّد حركة سكانه وتعرقل عودتهم وإعادة إعمار ‏منازلهم، مع استمرار سريان الأمر حتى 31 كانون الأول 2028.‏

التضييق على حركة الفلسطينيين

أوضحت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها أن المخطط الإسرائيلي يتضمن شبكة من المسارات ‏الطولية والعرضية المتقاطعة داخل نطاق المخيم، مشيرة إلى أن خطورة القرار لا تقتصر على ‏مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة توزيعها وتداخلها مع المناطق السكنية المكتظة.‏

وبينت أن السيطرة على هذه المسارات تتيح لقوات الاحتلال التحكم بحركة السكان والوصول إلى ‏الأحياء والمنازل، وإعادة تشكيل ممرات التنقل والربط بين أجزاء المخيم، بما ينعكس على الحياة ‏اليومية للفلسطينيين، حتى في المناطق الواقعة خارج المخطط المحدد للاستيلاء.‏

عرقلة الإعمار

حذرت الهيئة من تداعيات المخطط على عودة الأهالي وإعادة إعمار المخيم، إذ قد تؤدي السيطرة ‏العسكرية على الطرق والممرات إلى تعطيل ترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ‏طرق الحركة، فضلاً عن جعل الوصول إلى الممتلكات وإصلاحها مرتبطاً بإجراءات الاحتلال ‏وسيطرته الميدانية.‏

ولفتت إلى أن استمرار الأمر حتى نهاية عام 2028 ونقل حيازة الأراضي المستهدفة إلى جيش ‏الاحتلال، يهددان بترسيخ تغييرات مكانية وعمرانية قد تستمر آثارها حتى بعد انتهاء سريانه.‏

غموض متعمد لتوسيع عمليات الاستيلاء

أشارت الهيئة إلى أن الأمر لم يحدد أرقام الأحواض والقطع العقارية، واكتفى بذكر أراضي طولكرم ‏وذنابة، مع اعتماد الخريطة المرفقة مرجعاً لتحديد نطاق الاستيلاء، ما يستدعي التحقق من حدود ‏الأراضي والممتلكات المتضررة، كما نص على مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة ‏مع أصحاب الأراضي.‏

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مخيمات شمال الضفة الغربية، ‏والتي تهدف الى تهجير آلاف الفلسطينيين من مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس، وتدمير منازل ‏وبنى تحتية خلال العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.‏