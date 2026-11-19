القدس المحتلة -سانا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على نحو 27 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة في الضفة الغربية، بذريعة الأغراض العسكرية، في خطوة تهدد النسيج العمراني للمخيم، وتقيّد حركة سكانه وتعرقل عودتهم وإعادة إعمار منازلهم، مع استمرار سريان الأمر حتى 31 كانون الأول 2028.
التضييق على حركة الفلسطينيين
أوضحت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها أن المخطط الإسرائيلي يتضمن شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة داخل نطاق المخيم، مشيرة إلى أن خطورة القرار لا تقتصر على مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة توزيعها وتداخلها مع المناطق السكنية المكتظة.
وبينت أن السيطرة على هذه المسارات تتيح لقوات الاحتلال التحكم بحركة السكان والوصول إلى الأحياء والمنازل، وإعادة تشكيل ممرات التنقل والربط بين أجزاء المخيم، بما ينعكس على الحياة اليومية للفلسطينيين، حتى في المناطق الواقعة خارج المخطط المحدد للاستيلاء.
عرقلة الإعمار
حذرت الهيئة من تداعيات المخطط على عودة الأهالي وإعادة إعمار المخيم، إذ قد تؤدي السيطرة العسكرية على الطرق والممرات إلى تعطيل ترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح طرق الحركة، فضلاً عن جعل الوصول إلى الممتلكات وإصلاحها مرتبطاً بإجراءات الاحتلال وسيطرته الميدانية.
ولفتت إلى أن استمرار الأمر حتى نهاية عام 2028 ونقل حيازة الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال، يهددان بترسيخ تغييرات مكانية وعمرانية قد تستمر آثارها حتى بعد انتهاء سريانه.
غموض متعمد لتوسيع عمليات الاستيلاء
أشارت الهيئة إلى أن الأمر لم يحدد أرقام الأحواض والقطع العقارية، واكتفى بذكر أراضي طولكرم وذنابة، مع اعتماد الخريطة المرفقة مرجعاً لتحديد نطاق الاستيلاء، ما يستدعي التحقق من حدود الأراضي والممتلكات المتضررة، كما نص على مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مخيمات شمال الضفة الغربية، والتي تهدف الى تهجير آلاف الفلسطينيين من مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس، وتدمير منازل وبنى تحتية خلال العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.