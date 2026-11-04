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استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين أودى بـ69 شخصاً

photo 2026 11 04 13 44 18 2 استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين أودى بـ69 شخصاً
مثّل وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أمام لجنة برلمانية بناءً على طلب خاص من مجلس النواب-مدريد-AP

مدريد-سانا‏

أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي استقالته من منصبه، عقب حادث تصادم ‌‏قطارين فائقي السرعة جنوب العاصمة مدريد، أسفر عن مقتل 69 شخصاً.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء عن بوينتي قوله في ختام جلسة استماع ‌‏مطولة أمام المشرعين خُصصت لمناقشة ملابسات الحادث وتداعياته: إنه لا يمكن ‌‏لوزير النقل في بلد مثل إسبانيا أن يبقى في منصبه بعد حادثين بهذه الخطورة في أقل ‌‏من عام.‏

وأوضح بوينتي أنه اتخذ قرار الاستقالة فور وقوع حادث التصادم الأخير، لكنه لم ‌‏يعلن عنه للرأي العام في حينه.‏

ووقع الحادث في 28 تشرين الأول الماضي، عندما اصطدم قطار فائق السرعة بآخر ‌‏كان متوقفاً على السكة الحديدية، إثر سلسلة من الأحداث بدأت بتعطل نظام الاتصالات ‌‏الأساسي المسؤول عن تشغيل نظام السلامة على خط مدريد-إشبيلية.‏

وتولى المراقبون في مركز التحكم بالعاصمة مدريد إدارة حركة القطارات، وأعطوا ‌‏الإذن لقطار تابع لشركة رينفي الحكومية بمواصلة سيره، رغم وجود قطار متوقف ‌‏أمامه تابع لشركة إيريو.‏

ويعد الحادث الثاني من نوعه على خط مدريد-إشبيلية خلال العام الجاري، إذ خرج ‌‏قطار عن مساره في كانون الثاني الماضي واصطدم بقطار قادم من الاتجاه المعاكس، ‌‏ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً. ‏

وأثارت الحادثتان مخاوف متزايدة بشأن سلامة شبكة السكك الحديدية في إسبانيا، ولا ‌‏سيما أن الحادث الأخير وقع قبل أربعة أسابيع من الانتخابات الوطنية.‏

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