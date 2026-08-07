الجامعة العربية: هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واليمن تهدد أمن المنطقة واستقرارها

القاهرة-سانا

أدان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الجمعة، الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران بالسعودية وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجمات التي استهدفت مواقع ووحدات تابعة للقوات المسلحة اليمنية في مأرب وحضرموت، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام في بيان على منصة إكس، ” أنّ استهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر، إلى جانب استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن، يمثل مساراً بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية”.

وأعرب فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع السعودية في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة وقف الهجمات الحوثية والتصعيد الجاري داخل اليمن.

وشدّد على” أن المرحلة الحالية تتطلب وقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال توسع دائرة المواجهة، والعودة إلى المسار السياسي بما يحفظ أمن السعودية واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه”.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي أعلن فجر اليوم إصابة 11 مدنياً جراء اعتداء لميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية.

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مقتل 17 جندياً وضابطاً وإصابة آخرين، جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب.