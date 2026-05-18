محكمة بريطانية تقضي بوقف عقود النفط مسبقة الدفع لجنوب السودان حتى سداد ديونه

لندن- سانا

قضت المحكمة العليا في لندن بعدم جواز إبرام جنوب السودان أي عقود جديدة خاصة بالدفع مقدماً لبيع النفط حتى يسدد ديونه المستحقة لشركة “بي بي إنرجي” لتجارة السلع، وذلك قبيل جلسة أخرى حددت في الخامس من حزيران القادم.

ووفقاً لوثيقة المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، فإن جلسة أخرى بشأن الحكم ستعقد في الخامس من حزيران المقبل لأن الجلسة التمهيدية عقدت دون حضور محامي الدفاع.



وجاء في إخطار المحكمة: “يجب ألا يقبل جنوب السودان أي دفع جديد مقدماً أو يدخل في أي ترتيب يكون له أثر الدفع مقدماً من أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي شحنة نفط من مزيج الدار أو مزيج النيل، إلا إذا سدد ديونه بحلول هذا التاريخ أو قبله”، مشيراً إلى أن أي شخص آخر على علم بالأمر يقوم بأي إجراء يسمح للمدعى عليه بخرق الشروط يمكن أن يتهم بازدراء المحكمة، وقد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو مصادرة الأصول.

وتعكس الدعوى المرفوعة على جنوب السودان المخاطر التي يتحملها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقات تمويل مسبق لتأمين شراء نفط.

يذكر أن شركة بي.بي إنرجي، المتخصصة في تجارة السلع الأولية، اتخذت إجراءات قانونية أمام محاكم لندن العام الماضي لإخفاق جنوب السودان في تسليم الخام الذي اشترته الشركة بموجب اتفاقات الدفع مقدماً في عامي 2024 و2025.