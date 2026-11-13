رئيسة وزراء اليابان تزور الصين الأسبوع المقبل لحضور قمة “أبيك”‏

طوكيو-سانا
أعلنت الحكومة اليابانية أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ستزور الصين الأسبوع المقبل، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، التي تستضيفها مدينة شنجن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي قوله اليوم الجمعة: من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء تاكايتشي الفيليبين والصين في الفترة من 16 إلى 19 تشرين الثاني، لحضور اجتماعات قمة مرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وأضاف أن تاكايتشي ستناقش خلال قمة “أبيك” قضايا “التجارة والاستثمار، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والمرونة في مجال الاقتصاد والطاقة، والاقتصاد الرقمي…” وستعرض موقف اليابان بشأن هذه المسائل.
وتُعد هذه الزيارة الأولى لتاكايتشي إلى الصين منذ توليها رئاسة الوزراء في تشرين الأول2025، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً على خلفية تصريحات لها، أشارت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو في حال تعرضت جزيرة تايوان لهجوم صيني.
وكانت تاكايتشي أكدت في الخامس من تشرين الأول الماضي أن الصين “جار مهم”، معربة عن التزام حكومتها بإقامة علاقة مستقرة وبنّاءة مع بكين، رغم استمرار الخلافات بين البلدين، ولا سيما بشأن تايوان.