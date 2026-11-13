رئيسة وزراء اليابان تزور الصين الأسبوع المقبل لحضور قمة “أبيك”‏

طوكيو-سانا‏

أعلنت الحكومة اليابانية أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ستزور الصين ‏الأسبوع المقبل، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط ‏الهادئ “أبيك”، التي تستضيفها مدينة شنجن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي ‏قوله اليوم الجمعة: من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء تاكايتشي الفيليبين والصين في ‏الفترة من 16 إلى 19 تشرين الثاني، لحضور اجتماعات قمة مرتبطة برابطة دول ‏جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ‌‏(أبيك).‏

وأضاف أن تاكايتشي ستناقش خلال قمة “أبيك” قضايا “التجارة والاستثمار، والتكامل ‏الاقتصادي الإقليمي، والمرونة في مجال الاقتصاد والطاقة، والاقتصاد الرقمي…” ‏وستعرض موقف اليابان بشأن هذه المسائل.‏

وتُعد هذه الزيارة الأولى لتاكايتشي إلى الصين منذ توليها رئاسة الوزراء في تشرين ‏الأول2025، وتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً على خلفية ‏تصريحات لها، أشارت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو في حال تعرضت جزيرة تايوان ‏لهجوم صيني.‏

وكانت تاكايتشي أكدت في الخامس من تشرين الأول الماضي أن الصين “جار مهم”، ‏معربة عن التزام حكومتها بإقامة علاقة مستقرة وبنّاءة مع بكين، رغم استمرار ‏الخلافات بين البلدين، ولا سيما بشأن تايوان.‏