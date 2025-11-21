تركيا ترفض خريطة اليونان لتخطيط الحيز البحري

أنقرة-سانا

أعلنت تركيا رفضها خريطة اليونان لتخطيط الحيز البحري المسجلة في منصة الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياها بمحاولة لفرض أمر واقع غير قانوني.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي قوله: إن “مساعي اليونان لفرض خريطتها دون الترسيم مع جيرانها هي خطوات أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي ومحكوم عليها بالفشل”.

وأوضح كتشالي أن تركيا تتابع عن كثب أعمال تخطيط الحيز البحري التي تُنفذ وفق توصيات الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تركيا أعلنت خطتها الوطنية للتخطيط المكاني البحري في 16 نيسان الماضي، وأبلغت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بذلك في 12 حزيران الماضي.

وأشار كتشالي إلى أن الخريطة اليونانية التي تم تحديثها على موقع “منصة تخطيط الحيز البحري” التابعة للمفوضية الأوروبية، تنتهك صلاحيات تركيا البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وذكّر كتشالي بأن تركيا أبلغت الأمم المتحدة بموقفها القانوني بشكل شامل ومتكامل بشأن الحدود الخارجية لجرفها القاري في شرق البحر المتوسط بتاريخ 18 آذار 2020 وقال: “من هذا المنطلق، فإن ما يُسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة المصورة في الخريطة اليونانية في شرق المتوسط، تقع داخل الجرف القاري التركي”.