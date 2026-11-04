انتخاب خمسة قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية 

نيويورك-سانا
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، انتخاب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية، من بين 9 مرشحين، لمدة تسع سنوات تبدأ في 6 شباط2027.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، أن عملية التصويت جرت على 3 مراحل، حصل خلالها القضاة: البريطاني دابو أكاندي والفرنسي فرانسوا ألابرون والأردني محمود حمود والسنغافورية رينا لي والكيني فوبي أوكوا، على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن والجمعية العامة.
ومن بين القضاة المنتخبين، يشغل كل من محمود حمود وفوبي أوكوا بالفعل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية؛ إذ انتُخبا سابقاً لشغل مقاعد شاغرة في أيار وتشرين الثاني 2025 على التوالي لفترة تنتهي في 5 شباط المقبل.
يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضياً وتعد الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، وتتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.