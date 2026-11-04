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انتخاب خمسة قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية 

محكمة العدل الدولية لاهاي انتخاب خمسة قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية 
محكمة العدل الدولية- لاهاي-مركز أنباء الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ‏انتخاب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية، من بين 9 مرشحين، لمدة تسع سنوات تبدأ ‏في 6 شباط2027.‏

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، أن عملية التصويت جرت على 3 مراحل، حصل ‏خلالها القضاة: البريطاني دابو أكاندي والفرنسي فرانسوا ألابرون والأردني محمود ‏حمود والسنغافورية رينا لي والكيني فوبي أوكوا، على الأصوات المطلوبة في مجلس ‏الأمن والجمعية العامة.‏

ومن بين القضاة المنتخبين، يشغل كل من محمود حمود وفوبي أوكوا بالفعل منصب ‏قاضٍ في محكمة العدل الدولية؛ إذ انتُخبا سابقاً لشغل مقاعد شاغرة في أيار وتشرين ‏الثاني 2025 على التوالي لفترة تنتهي في 5 شباط المقبل.‏

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية تتألف من 15 قاضياً وتعد الجهاز القضائي الرئيس ‏للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، وتتولى الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي ‏في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل ‏القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.‏

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