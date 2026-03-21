10قتلى و4 مفقودين جراء حريق في مصنع سيارات بكوريا الجنوبية

AP

سيئول-سانا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص وفقدان 4 آخرين، جراء حريق هائل اندلع في مصنع لقطع غيار السيارات في مدينة دايجون وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن السلطات في “دايجون” قولها: إن 59 شخصاً أصيبوا بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، جراء الحريق الذي اندلع أمس الجمعة في المصنع.

وكان 170 عاملاً داخل المصنع عندما تم الإبلاغ عن الحريق، لكن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من دخوله بسبب مخاوف من انهياره، كما زاد وجود 200 كيلوغرام من الصوديوم داخل المصنع من تعقيد جهود الإنقاذ.

ولم تعلن الشرطة أي تفاصيل عن سبب اندلاع النيران.

