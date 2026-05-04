مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس بمدينة لايبزغ الألمانية

برلين-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح اليوم الإثنين جراء حادث دهس في مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية لايبزيغ بوركهارد يونغ قوله في تصريح: “إن الحادث الذي وقع في منطقة غريمايشه شتراسه وسط المدينة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين”، في حين أكدت فرق الإطفاء والإنقاذ الحصيلة ذاتها.

من جانبها، أوضحت الشرطة الألمانية أن سيارة قامت بدهس عدد من المشاة في المنطقة المذكورة قبل أن تحاول الفرار، مؤكدة أنها تمكنت من توقيف السائق وبدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات دهس صدمت الرأي العام، ولا سيما الهجوم الذي وقع في برلين في العام 2016، حين قاد سائق تونسي شاحنة نحو حشد في سوق لعيد الميلاد ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً.