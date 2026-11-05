لجنة الزراعة في مجلس الشعب تبحث دور المهندسين الزراعيين في تحقيق الأمن الغذائي ‏

دمشق-سانا‏

بحثت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب، خلال اجتماع مع نقابة المهندسين ‏الزراعيين برئاسة الدكتورة إسراء مشهور، واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع ‏الزراعي، وسبل تعزيز دور المهندس الزراعي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن ‏الغذائي. ‏

وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش أهمية الاستفادة ‏من الخبرات الزراعية المتخصصة في الإرشاد الزراعي وإعداد السياسات والخطط ‏الزراعية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف، وتأمين مستلزمات ‏الإنتاج، والتسويق الزراعي وسلاسل التوريد.‏

‏ كما جرى استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية ‏للمهنة، وتفعيل دور المهندس الزراعي في الإشراف الفني على المشاريع الزراعية، بما ‏يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء. ‏

تطوير القطاع الزراعي

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين الزراعيين، ومتابعة ‏المخرجات والتوصيات المتوافق عليها، بما يخدم تطوير القطاع الزراعي ويدعم جهود ‏تحقيق الأمن الغذائي. ‏

وكانت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب عقدت في الـ25 من تشرين الأول ‏الماضي عدداً من الاجتماعات لمناقشة أبرز التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي ‏والأمن الغذائي. ‏

وتشكلت اللجنة في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026، الصادر عن ‏رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم. ‏