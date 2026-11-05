لجنة الزراعة في مجلس الشعب تبحث دور المهندسين الزراعيين في تحقيق الأمن الغذائي ‏

دمشق-سانا
بحثت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب، خلال اجتماع مع نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة الدكتورة إسراء مشهور، واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وسبل تعزيز دور المهندس الزراعي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش أهمية الاستفادة من الخبرات الزراعية المتخصصة في الإرشاد الزراعي وإعداد السياسات والخطط الزراعية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف، وتأمين مستلزمات الإنتاج، والتسويق الزراعي وسلاسل التوريد.
كما جرى استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمهنة، وتفعيل دور المهندس الزراعي في الإشراف الفني على المشاريع الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء.
تطوير القطاع الزراعي
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين الزراعيين، ومتابعة المخرجات والتوصيات المتوافق عليها، بما يخدم تطوير القطاع الزراعي ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وكانت لجنة الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الشعب عقدت في الـ25 من تشرين الأول الماضي عدداً من الاجتماعات لمناقشة أبرز التشريعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وتشكلت اللجنة في آب الماضي، بموجب القرار رقم 109 لعام 2026، الصادر عن رئيس مجلس الشعب، والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها ونوابهم.