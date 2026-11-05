ما هي دوائر قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية السورية؟ تاريخ النشر: 2026/11/05 12:21 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 12:21 صباحًا 6 أقسام تعزز منظومة السلامة الإشعاعية وحماية البيئة.. ما هي دوائر قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية السورية؟ مزارعون في ريف دير الزور يطالبون بدعمٍ ينعش زراعة بذور البطيخ المؤسسة السورية للمخابز تفتتح مخبز القصبي الآلي في ريف دير الزور الغربي محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية تدعم تعقيم المواد الطبية وتعزز سلامتها ضمن حملة أبشري حوران تأهيل الأبنية المدرسية لدعم استمرار العملية التعليمية في درعا 3 عقود وُقعت خلال معرض دمشق بين فرع هيئة الاستثمار بالرقة ومجموعتي غلوري وكيان صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:هيئة الطاقة الذرية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول آخر الأخبار محليات البريد: الازدحام خلال صرف رواتب المتقاعدين أدى إلى عارض تقني مؤقت اقتصاد سورياسوريا والعالم وزير الصناعة:اتفاقية التعاون مع السعودية ترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية ريف دمشقمحليات بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق