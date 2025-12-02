أذربيجان تحبط تهريب أكثر من 21 كيلوغراماً من المخدرات قادمة من إيران

باكو-سانا

أعلنت قوات حرس الحدود الأذربيجانية إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من إيران.

ونقلت وكالة “أذرتاج” عن المركز الإعلامي لجهاز حرس الحدود، أن عمليات التفتيش والملاحقة التي جرت في المنطقة الحدودية أسفرت عن ضبط 21 كيلوغراماً و745 غراماً من مادة الماريجوانا كان يُخطط لإدخالها من إيران إلى أذربيجان.

وأكد الجهاز أن التحقيقات والعمليات المتعلقة بالقضية لا تزال مستمرة، بهدف كشف جميع الأطراف المتورطة في عملية التهريب.

وحسب البيانات الرسمية ضبطت السلطات الأذربيجانية خلال السنوات الأخيرة شحنات مخدرات مصدرها إيران، ضمن جهودها المستمرة لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية مع إيران ومكافحة تهريب المواد المخدّرة.