مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية إثر حادث تدريبي في اليابان

طوكيو- سانا
أعلنت فرقة المشاة البحرية الأمريكية الثالثة اليوم الأربعاء مقتل أحد جنودها، إثر حادث وقع خلال تدريب عسكري في معسكر شواب بجزيرة أوكيناوا اليابانية.
ونقلت شبكة (ABC News) عن بيان للفرقة، أن الحادث وقع في الثالث من تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أن اسم الجندي لن يُعلن قبل مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويه.
وأضافت أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، دون الكشف عن طبيعة الحادث أو نوع التدريب الذي كان يجري وقت وقوعه.
ويقع معسكر شواب شمال جزيرة أوكيناوا، ويضم عدداً من الوحدات العسكرية الأمريكية، بينها فوج مشاة البحرية الرابع وكتيبة الاستطلاع الثالثة.