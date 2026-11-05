مقتل جندي من مشاة البحرية الأمريكية إثر حادث تدريبي في اليابان

طوكيو- سانا‏

أعلنت فرقة المشاة البحرية الأمريكية الثالثة اليوم الأربعاء مقتل أحد جنودها، إثر حادث ‏وقع خلال تدريب عسكري في معسكر شواب بجزيرة أوكيناوا اليابانية.‏

ونقلت شبكة (‏ABC News‏) عن بيان للفرقة، أن الحادث وقع في الثالث من تشرين ‏الثاني الجاري، مشيرة إلى أن اسم الجندي لن يُعلن قبل مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويه.‏

وأضافت أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، دون الكشف عن طبيعة الحادث أو ‏نوع التدريب الذي كان يجري وقت وقوعه.‏

ويقع معسكر شواب شمال جزيرة أوكيناوا، ويضم عدداً من الوحدات العسكرية ‏الأمريكية، بينها فوج مشاة البحرية الرابع وكتيبة الاستطلاع الثالثة.‏