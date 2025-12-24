تركيا تعثر على الصندوق الأسود لطائرة رئيس أركان الجيش الليبي

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم العثور على الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد في موقع حطام الطائرة قرب العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن يرلي قايا قوله في مؤتمر صحفي: إن فرق البحث عثرت على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بدأت عمليات الدراسة لهذين الجهازين.

وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة أبلغت عن عودتها مساءً بسبب عطلٍ فني، مشيراً إلى وصول وفد ليبي مكون من 22 شخصاً إلى أنقرة.

وأعرب الوزير التركي عن خالص تعازيه للشعب الليبي والحكومة الليبية بضحايا الحادث.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أمس، وفاة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد ومرافقيه؛ جراء تحطم طائرتهم بعد إقلاعها بوقت قصير من أنقرة في ختام زيارة إلى تركيا.