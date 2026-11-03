بولندا تعلن إحباط عمل استفزازي قرب حدودها مع روسيا ‏

وارسو-سانا‏

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء أن السلطات أحبطت خلال ‏الليل “عملاً استفزازياً محتملاً” قرب الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية، بعد رصد ‏نشاط مشبوه استدعى نشر قوات وإجراءات أمنية سريعة في المنطقة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن توسك قوله: إن الاستخبارات البولندية والحليفة حذرت ‏خلال الأسابيع الأخيرة من احتمالية تعرض الحدود لأعمال تخريبية أو محاولات تسلل، ‏مشيراً إلى أن بلاده تستعد لاحتمال تصاعد التهديدات القادمة من الجانب الروسي.‏

وأكد توسك أن وارسو ستواصل تعزيز إجراءاتها الأمنية والرقابية على الحدود، في ظل ‏المخاوف من عمليات تخريب تستهدف أحد أهم الأعضاء الشرقيين في الاتحاد ‏الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.‏

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، واجهت أربع طائرات مدنية متجهة إلى مطارات أوروبية ‏بينها رحلتان متجهتان إلى وارسو إنذارات بوجود قنابل تبيّن لاحقاً أنها كاذبة.‏

يشار إلى أن العلاقات بين بولندا وروسيا تشهد توتراً متزايداً منذ اندلاع الحرب الروسية ‏الأوكرانية عام 2022، إذ تتهم وارسو موسكو بالوقوف وراء أنشطة تخريبية وتهديدات ‏أمنية تستهدف دول الجناح الشرقي لحلف الناتو. ‏

كما تؤدي بولندا دوراً محورياً في نقل المساعدات العسكرية والإنسانية الغربية إلى ‏أوكرانيا، ما يجعلها في صدارة المواجهة السياسية والأمنية مع روسيا.‏