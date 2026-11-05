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النفط يستقر بعد تراجعه بنحو 8 بالمئة وسط آمال بإنهاء الحرب على إيران

r9mMjrDQL3 1793840476 النفط يستقر بعد تراجعه بنحو 8 بالمئة وسط آمال بإنهاء الحرب على إيران
خزانات لتخزين النفط-وكالة "بلومبرغ"

سنغافورة -سانا

استقرت أسعار النفط خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعها بنحو 8 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط رهانات المستثمرين على أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد يسرّع جهود إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 88 دولاراً للبرميل، بعدما سجل مساء أمس الأربعاء، أكبر خسارة يومية منذ أيار الماضي، فيما أغلق خام برنت عند 94.62 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 8.7 بالمئة.

وجاء التراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها عدم وجود خطط فورية لتكثيف الضربات على إيران، إلى جانب تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالعمل على إنهاء الحرب، التي دخلت شهرها التاسع.

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