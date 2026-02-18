فنانون عالميون ينددون بصمت مهرجان برلين على ما يجري في غزة

برلين-سانا

ندّد أكثر من 80 مخرجاً وممثلاً عالمياً، بينهم الإسباني خافيير بارديم، والبريطانية تيلدا سوينتون، بصمت مهرجان برلين السينمائي حيال ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك وقعه الفنانون، كما نقلت وكالة فرانس برس: إنهم مصدومون من الصمت المؤسسي لمهرجان برلين السينمائي الدولي حيال ما يجري في غزة، منتقدين تصريحات لرئيس لجنة التحكيم بالمهرجان عبر فيه عن رفضه التطرق إلى غزة.

وكان رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز، ردّ على سؤال بشأن غزة الأسبوع الماضي بالقول: يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة.

يشار إلى أن مهرجان برلين افتتح يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الأحد الـ 22 من الشهر الجاري.