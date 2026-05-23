أمير قطر والرئيس ترامب يبحثان المستجدات في المنطقة وأمن الملاحة البحرية

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الجانبين استعرضا آخر المستجدات في المنطقة، ولا سيما المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر، ويصون السلم والأمن الدوليين.

كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وأكد أمير قطر موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار، ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي، أن المفاوضات مع إيران بلغت مراحلها النهائية، مهدداً بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق.

