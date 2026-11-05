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الذهب يتجاوز 4100 دولار للأونصة مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

HYmGofXL6l 1793844125 الذهب يتجاوز 4100 دولار للأونصة مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
سبائك ذهب بوزن كيلوغرام واحد-وكالة "بلومبرغ"

واشنطن-سانا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، متجاوزةً 4100 دولار للأونصة، بعد قفزة تجاوزت 3 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومةً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ”، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 4111.02 دولاراً للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 52.71 دولاراً، وارتفع البلاتين والبلاديوم أيضاً.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجالها، فيما انخفض الدولار، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر، الذي يستفيد عادة من انخفاض عوائد الأصول المنافسة وضعف الدولار الأمريكي.

ورغم الانتعاش الأخير، لا يزال الذهب منخفضاً بأكثر من 20 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أواخر شباط الماضي، بعدما أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة الضغوط التضخمية، وتعزيز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

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