الصين ترفض اتهامات بريطانية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القرصنة الإلكترونية

بكين-سانا

أعربت الصين، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء اتهامات بريطانية بشأن احتمال استخدام بكين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، معتبرةً أنها اتهامات قائمة على التكهنات ولا تستند إلى أدلة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قولها خلال مؤتمر صحفي: إن بكين اطلعت على التقارير البريطانية المعنية، مشيرةً إلى أن المخاطر السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً عالمياً يتطلب وضع قواعد دولية جديدة في إطار الأمم المتحدة.

واتهمت ماو لندن بتسييس قضية الأمن السيبراني، واستخدام مزاعم القرصنة ذريعة لتقييد تطور الذكاء الاصطناعي في الصين، معتبرةً أن هذه التصرفات تضر بالثقة المتبادلة بين البلدين، وبمصداقية بريطانيا في التعاون بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الصين تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي على أساس الانفتاح والتعاون، وبما يحقق التوازن بين التقدم التكنولوجي والأمن، ويضمن أن تكون تطبيقاته آمنة وموثوقة وقابلة للتحكم.

وجاءت التصريحات رداً على تقرير سنوي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني، حذر فيه من احتمال استخدام الصين الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة في عمليات القرصنة الإلكترونية بحلول عام 2028، واصفاً ذلك بأنه أحد أبرز التحديات السيبرانية التي تواجه المملكة المتحدة.