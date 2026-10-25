التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان عبر منصة “إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان نشره عبر منصة ” إكس” زوال الخطر عن مدينة الرياض، داعياً السكان إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمهر والتصوير بشكل نهائي.

وحذّر الدفاع المدني من أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات تتعلق بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة أو مواقع سقوطها، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وكانت المملكة العربية السعودية شهدت خلال الساعات الماضية سلسلة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق فيها، حيث أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض، كما أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، فيما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.