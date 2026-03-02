مصدر سعودي لـ فرانس برس: المملكة سترد على أي اعتداء إيراني يستهدف منشآتها

الرياض-سانا

كشف مصدر مقرّب من الحكومة السعودية اليوم الإثنين، أن المملكة سترد عسكرياً في حال شنت إيران اعتداء على منشآتها النفطية، وذلك عقب توقف العمل في بعض مرافق مصفاة رأس تنورة بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة.

ونقلت فرانس برس عن المصدر قوله: إن “الرد السعودي يعتمد على تقييم الجهات المختصة لطبيعة الاعتداء، وما إذا كان يعد عملاً مباشراً من قبل القيادة الإيرانية، أم إنه حادث ناتج عن طائرة مسيّرة اقتربت من الموقع”، مشيراً إلى أن المملكة تتابع التطورات عن كثب.

وأوضح المصدر أن السعودية قد تستهدف منشآت نفطية إيرانية في حال ثبوت تنفيذ هجوم منسّق ومباشر على شركة أرامكو.

وأغلقت شركة أرامكو السعودية صباح اليوم مصفاة رأس تنورة بصورة احترازية، عقب اعتداء بطائرات مسيّرة استهدف محيطها، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات أو تأثير على الإمدادات.

وتشن إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل عليها منذ السبت الماضي.