مؤشرات وول ستريت تتراجع بحدة وسط مخاوف من تشديد ضوابط الذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية جلسة تداولاتها، أمس الخميس، على انخفاض ‏حاد، وسط تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، على خلفية مخاوف من تشديد ‏الضوابط التنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على ‏مجلسي الكونغرس الأمريكي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 331.94 نقطة، ما يعادل ‌‏4.32 بالمئة، ليغلق عند 7353.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1421.50 ‏نقطة، بنسبة 5.46 بالمئة، إلى 24315.02 نقطة، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ 19 ‏شهراً، ودخل بذلك مرحلة التصحيح الفني بعد انخفاضه بأكثر من 10 بالمئة عن مستواه ‏القياسي المسجل في السادس من تشرين الأول الماضي.‏

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 1842.69 نقطة، بنسبة 3.45 بالمئة، ليغلق عند ‌‏51513.43 نقطة، بالتزامن مع تراجع أسهم شركة إنفيديا وعدد من كبرى شركات تصنيع ‏الرقائق الإلكترونية.‏

وكانت مؤشرات وول ستريت سجلت ارتفاعاً جماعياً في جلسة الأربعاء، عقب فوز الديمقراطيين ‏بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع حالة عدم ‏اليقين السياسي، قبل أن تنعكس المكاسب في جلسة الخميس بفعل المخاوف المرتبطة بمستقبل ‏الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.‏