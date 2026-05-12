إدانات عربية لتسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية

عواصم-سانا

توالت الإدانات العربية، اليوم الثلاثاء، عقب حادثة تسلل مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية، واشتباكها مع القوات المسلحة، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين الكويتيين.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحادث بأنه سابقة خطيرة تكشف نية لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الواقعة، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، ومجدداً دعم المجلس الكامل للكويت.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عن تضامن بلاده مع الكويت، ودعمها للإجراءات الأمنية المتخذة، بينما اعتبرت وزارة الخارجية القطرية الحادثة اعتداءً سافراً على سيادة الكويت، ودعت إلى وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة.

كما أدانت البحرين التسلل، حيث أكد وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني في اتصال مع نظيره الكويتي، أن الحادث يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن المتسللين الذين جرى توقيفهم اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد إحباط محاولة تسلل بحرية في وقت سابق من الشهر الجاري، موضحة أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات ‏بتلقيهم تكليفاً بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏