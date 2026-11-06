افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب اليوم الخميس، مدرسة مزرعة المحل في ريف المحافظة الجنوبي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها من قبل منظمة “وقف التضامن”، وذلك عقب خروجها من الخدمة جراء قصف النظام البائد.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة منطقة سمعان الجنوبية في تصريح لـ سانا، أن أعمال الترميم شملت صيانة المرافق المدرسية، وتأهيل ست شعب صفية وإدارية، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 طالب وطالبة، إضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

حضر افتتاح المدرسة مدير التربية والتعليم في حلب أحمد عبيد، وممثل إدارة منطقة سمعان الجنوبية محمد العلي.

ويأتي افتتاح المدرسة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم في حلب لإعادة تأهيل المدارس المتضررة وإعادتها إلى الخدمة، بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي، حيث كانت المديرية افتتحت في الثالث من الشهر الجاري مدرسة بشقاتين بالريف الغربي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها.

يُذكر أن “وقف التضامن الاجتماعي” مؤسسة وقفية تركية مقرها إسطنبول، تعمل على دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ القيم وتعزيز دور الشباب والدعاة في المجتمع.