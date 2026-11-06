الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها
بحث
بحث
sana-logo-mobile

افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها

IMG 8442 افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها
مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب تفتتح مدرسة مزرعة المحل-حلب-05-11-2026سانا

حلب-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة حلب اليوم الخميس، مدرسة مزرعة المحل في ريف المحافظة الجنوبي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها من قبل منظمة “وقف التضامن”، وذلك عقب خروجها من الخدمة جراء قصف النظام البائد.

IMG 8486 افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة منطقة سمعان الجنوبية في تصريح لـ سانا، أن أعمال الترميم شملت صيانة المرافق المدرسية، وتأهيل ست شعب صفية وإدارية، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 طالب وطالبة، إضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة لضمان بيئة تعليمية مناسبة.

حضر افتتاح المدرسة مدير التربية والتعليم في حلب أحمد عبيد، وممثل إدارة منطقة سمعان الجنوبية محمد العلي.

IMG 8454 افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها

ويأتي افتتاح المدرسة ضمن جهود مديرية التربية والتعليم في حلب لإعادة تأهيل المدارس المتضررة وإعادتها إلى الخدمة، بما يسهم في تحسين الواقع التعليمي، حيث كانت المديرية افتتحت في الثالث من الشهر الجاري مدرسة بشقاتين بالريف الغربي، بعد استكمال أعمال ترميمها وتأهيلها.

يُذكر أن “وقف التضامن الاجتماعي” مؤسسة وقفية تركية مقرها إسطنبول، تعمل على دعم المبادرات والمشاريع المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ القيم وتعزيز دور الشباب والدعاة في المجتمع.

IMG 8370 افتتاح مدرسة مزرعة المحل في ريف حلب الجنوبي بعد إعادة تأهيلها
تكثيف المساعدات الإغاثية والصحية لدعم الوافدين من السويداء بريف درعا
فريق من وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات الدولية يطلعون على واقع المدارس في ريف حلب
انطلاق الامتحانات العملية للشهادة الثانوية المهنية في محافظة درعا
التعليم العالي تحدد مدة سنة الامتياز لخريجي الطب البشري من الجامعات غير السورية بعشرة أشهر
مهجرو ريف حماة يعودون حاملين الأمل… هل يكتمل الحلم بترميم منازلهم؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار