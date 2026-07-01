الخارجية القطرية: اجتماعات الدوحة بين واشنطن وطهران أحرزت تقدماً إيجابياً

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان نشره عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن المفاوضات حققت تقدماً إيجابياً بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استناداً إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن.

وأضاف الأنصاري: إنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يُحدد موعد الاجتماع القادم في أقرب وقت ممكن.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد استضافت في وقت سابق محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، بوساطة قطرية وباكستانية، بهدف بحث سبل إنهاء الحرب، وذلك استناداً إلى الاتفاق الإطاري لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين قبل أيام.