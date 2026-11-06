القبض على عصابة لسرقة محتويات السيارات في طرطوس

طرطوس-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس القبض على خمسة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم بتشكيل عصابة تمتهن كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، أن المقبوض عليهم أقروا بتنفيذ 8 عمليات سرقة لمقتنيات ومبالغ مالية من داخل السيارات بعد تحطيم زجاج نوافذها، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة المتورطين في الأعمال المخالفة للقانون، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.