الجامعة العربية والبرلمان العربي يؤكدان ضرورة ‏إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

القاهرة-سانا‏

أكدت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي اليوم ‏الإثنين ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة ‏الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها ‏القدس، داعيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ‏ووقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.‏

ورحبت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها بمناسبة ‏الذكرى الـ 109 لصدور وعد بلفور عام 1917 ‏بالخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخراً، ‏وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض ‏عقوبات على مسؤولين إسرائيليين على خلفية ‏التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى ‏إعلان حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ‏المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.‏

واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوات تمثل ‏تطورات إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو رفع الظلم ‏التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، مشددة ‏على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ‏ومجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط ‏على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها، والعمل على ‏تنفيذ حل الدولتين.‏

ونوهت الأمانة العامة بتضحيات الشعب الفلسطيني ‏وصموده وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة، وفي ‏مقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة ‏دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقاً ‏لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.‏

من جهته، جدد البرلمان العربي إدانته لاستمرار ‏الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب ‏الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ‏واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة ‏المسؤولين عنها.‏

وأكد البرلمان العربي أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة ‏ولا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ‏وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لحل ‏الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق ‏السلام العادل والشامل.‏

وأشار البرلمان إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، ولا سيما قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، ‏من قتل وتهجير قسري وتجويع، إلى جانب التوسع ‏الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، يمثل استمراراً ‏لتداعيات وعد بلفور، ويشكل جريمة تاريخية بحق ‏الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات ‏الشرعية الدولية.‏

ويواصل الشعب الفلسطيني رغم كل ما تعرض له من ‏قتل وتهجير وتشريد على مدى أكثر من سبعة عقود ‏نضاله وصموده وتمسكه بحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.‏