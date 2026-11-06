الزيدي وباراك يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون الثنائي

بغداد-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات ‏المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك، في العاصمة بغداد مساء أمس الخميس آخر ‏تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشره عبر منصة” إكس” أن الجانبين تناولا ‏خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليميين، ‏وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات، ومنع اتساع رقعة الصراعات.‏

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق تطوير ‏الشراكة بينهما، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح ‏المشتركة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.‏

وكان الزيدي، بحث في اتصال ‏هاتفي أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات ‏الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية، وشددا على ضرورة دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب ‏لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات.‏