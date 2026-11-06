الزيدي وباراك يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون الثنائي

بغداد-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس باراك، في العاصمة بغداد مساء أمس الخميس آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشره عبر منصة” إكس” أن الجانبين تناولا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليميين، وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات، ومنع اتساع رقعة الصراعات.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق تطوير الشراكة بينهما، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.
وكان الزيدي، بحث في اتصال هاتفي أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية، وشددا على ضرورة دعم الاستقرار الإقليمي وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات.