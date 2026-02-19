الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا “في أقرب وقت”

أوسلو -سانا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”، دون أن يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإتمام هذه العملية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كوستا قوله للصحفيين خلال زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو اليوم الخميس: “نريد أن نتمكن في أقرب وقت من بدء المفاوضات رسمياً والمضي قدماً في عملية التوسع”، مضيفاً: “لا أستطيع تحديد إذا ما كان ذلك سيتم في عام 2026 أو 2027 أو لاحقاً، ولكن المهم هو ألا نفقد الزخم”.

وفي سياق رده على إمكانية منح كييف “عضوية مخففة”، شدد كوستا على ضرورة استيفاء الدول المرشحة لما يُسمى بـ”معايير كوبنهاغن” المعتمدة عام 1993، مشيراً إلى وجود قواعد صارمة لعملية الانضمام لا يمكن تجاوزها.

يشار إلى أن كييف كانت قد تقدمت بطلب للانضمام إلى التكتل الأوروبي في عام 2022، وسط تشكيك من قبل الخبراء في واقعية المواعيد المطروحة سياسياً لاندماجها، ولا سيما مع وجود عقبات قانونية وسيادية، إضافة إلى ضرورة نيل موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، وهو الأمر الذي تصطدم فيه الرغبة الأوروبية بمعارضة مجرية واضحة.

