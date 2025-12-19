مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد الترابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان

الدّوحة-سانا

أكّدت الدول الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضرورة تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وذلك خلال جلسات اليوم الخامس والأخير من الدورة الحادية عشرة للمؤتمر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ” قنا” أن المشاركين في جلسة اليوم لأعمال المؤتمر ركّزوا على أن الفساد ليس قضية حوكمة فحسب، بل أصبح انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان، لما له من تأثيرات سلبية على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق والحريات.

وأشار المشاركون في ختام الجلسة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء سياسات فعالة تجسد هذا الترابط على أرض الواقع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الـ 15 إلى الـ 19 من كانون الأول الجاري بمشاركة سوريا.

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي بحث أمس، مع الوفد الفرنسي المشارك في أعمال الدورة، سبل تعزيز الشراكات الدولية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول.