الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تجدد استهداف مطار عدن وقصر المعاشيق بصواريخ باليستية

عدن-سانا

جددت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، استهداف مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق في اليمن بصواريخ باليستية، في تصعيد جديد يستهدف منشآت حيوية ومقار حكومية.



وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشر على منصة “إكس”: إن “ميليشيا الحوثي تواصل استهداف مقدرات الشعب اليمني”، مشيراً إلى قصف مطار عدن وقصر المعاشيق بصواريخ باليستية.



وأضاف النزيلي: إن “استهداف المطارات يكشف التناقض بين ادعاء رفع الحصار وممارسته بحق اليمنيين”.



وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية، إضافة إلى توقف العمل في المطار مؤقتاً.



وسبق لميليشيا الحوثي أن استهدفت قصر المعاشيق في عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 15 تشرين الأول الجاري، فيما أكد مجلس الوزراء اليمني حينها أن استهداف القصر، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة والعاملين فيه، يكشف عجز الميليشيا عن مواجهة إرادة اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.