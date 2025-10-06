الرئاسة الروسية ترحّب بموقف ترامب حول معاهدة “ستارت الجديدة”

موسكو-سانا

رحبت الرئاسة الروسية اليوم بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تمديد معاهدة “ستارت الجديدة” للحد من الأسلحة الإستراتيجية، معتبرةً أنه “فكرة جيدة”.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: إن “الموقف الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث على التفاؤل”، واصفاً هذا الموقف بالمؤشر الإيجابي على إمكانية دعم الولايات المتحدة للمبادرة الروسية.

وأوضح بيسكوف أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي إشارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية من واشنطن بشأن المقترح، وأن الكرملين لا يزال بانتظار خطوات عملية من الجانب الأمريكي.

وكان ترامب أعرب في وقت سابق اليوم عن استعداده لمواصلة العمل بالمعاهدة، التي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة الهجومية النووية بين موسكو وواشنطن، بعد أن أعلن بوتين في أيلول الماضي استعداد روسيا للالتزام بالقيود الكمية للمعاهدة لعام إضافي، بشرط تجاوب مماثل من الجانب الأمريكي.

وينصّ الاتفاق الذي وقّع عام 2010 على اكتفاء كل من الجانبين بنشر 1550 رأساً حربية نووية وعلى 800 قاذفة ثقيلة أو منصّة إطلاق صواريخ بالستية منشورة وغير منشورة، فضلاً عن نظام تحقق متبادل، غير أن عمليات التدقيق توقّفت منذ علّقت موسكو مشاركتها في المعاهدة قبل عامين في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتوتّر مع الغرب.